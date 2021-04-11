إسرائيل تغلق الأراضي الفلسطينية تزامنا مع ذكرى "النكبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تل أبيب، فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية، لمدة ثلاثة أيام، تزامنا مع ذكرى قيام إسرائيل و"النكبة".

الإعلان عن إغلاق الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة، ورد على لسان أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على موقع "تويتر".

وقال أدرعي: "فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم ذكرى شهداء معارك إسرائيل وعيد الاستقلال".



وأوضح المتحدث العسكري أن الإغلاق جاء "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".

ووفق المصدر نفسه، يبدأ الإغلاق مساء يوم الثلاثاء وحتى منتصف ليل الخميس، وفق تقييم الوضع الأمني وساعات عمل المعابر".

وعن الحالات المستثناة من الإغلاق، سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية.

وفي أوقات سابقة أعلنت إسرائيل عن إغلاق الأراضي الفلسطينية لأسباب مختلفة، سواء إثر توجس أمني بالتزامن مع ذكرى أو حدث مهم في البلاد، أو جراء احترازات صحية، بعد جائحة كورونا.

وتحتفل إسرائيل في 15 مايو/أيار من كل عام بذكرى إعلان قيامها عام 1948 مع نهاية الانتداب على الأراضي الفلسطينية، وتطلق تل أبيب على هذا اليوم يوم الاستقلال، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى "النكبة" لدى الفلسطينيين.

وفي الـ15 من مايو من كل عام يحيي الفلسطينيون في الوطن والشتات ذكرى النكبة للتأكيد على حقهم بالعودة، عبر فعاليات ومسيرات تجوب أماكن تواجدهم.

وعادة ما تتخلل تلك الفعاليات مواجهات مع الجيش الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو عند الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.