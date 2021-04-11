الثانية ظهرًا.. بث الإشعار التجريبي لمنصة الإنذار المبكر بـ مكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أوضح الدفاع المدني السعودي أنه ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، سيبدأ بث الإشعار التجريبي بمنطقة مكة المكرمة اليوم عند الساعة 2 ظهرًا، ونؤكد أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني، وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أعلنت عن بدء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي.

وبدأت الاختبارات أمس السبت في منطقة الرياض، والأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية، وتستمر التجارب حتى الاثنين 30/ 8/ 1442هـ الموافق 12/ 4/ 2021م، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في تلك المناطق إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق.

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