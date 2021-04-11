شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض على درجات الحرارة.. رياح نشطة.. وارتفاع الأمواج على ينبع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد)، سماء غائمة جزئياً مصحوبة برياح نشطة على مناطق) الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة). فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي الى شمالية غربية بسرعة 20-42كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس في محافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج. وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.