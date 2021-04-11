الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف حساباً ينتحل صفة إحدى الأميرات

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كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد حساباً ينتحل صفة الأميرة علياء بنت عبدالله بن عبدالعزيز. ونشر الأمير عبدالرحمن عبر حسابه بـ”تويتر”، صورة لهذا الحساب وأكد أن الأميرة علياء ليس لها علاقة به، داعياً إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحسابات. Source akhbaar24.argaam





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