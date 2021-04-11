مُقيم يطلب لم شمله مع طفلتيه بعدما تركهما بالمملكة وسافر مع زوجته لظرف طارئ

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قدم مُقيم من الجنسية المصرية، طلباً إلى الجهات المعنية بمساعدته في لم شمل أسرته بعدما اضطر لترك طفلتيه بالمملكة والعودة إلى بلاده للحاق بزوجته التي تعرضت لأزمة صحية بالقاهرة.

وتشير التفاصيل إلى أن زوجة المُقيم معتز المعداوي سافرت خلال فترة السماح بالطيران إلى بلادها لظروف عائلية وتركت طفلتيهما معه بالمملكة، قبل أن يلحق بها زوجها لمرورها بأزمة صحية.

وأوضح المقيم المعداوي وفقاً لـ”سبق”، أن زوجته حجزت للعودة قبل دخولها في أزمة صحية لكن قرار حظر القدوم من 20 دولة منعها من ذلك، مشيراً إلى أنها أُدخلت المستشفى في حالة خطرة.

ونوه إلى أنه اضطر إلى السفر لبلاده للاطمئنان عليها بتاريخ 30 مارس وترك طفلتيه لدى الجيران لاستكمال عامهما الدراسي، لافتاً إلى أن زوجته تماثلت للشفاء ويرغب بالسماح لهما بالعودة إلى المملكة لرعاية الطفلين.

Source akhbaar24.argaam

