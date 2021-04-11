وزير الطاقة: بدء تصدير الكهرباء لدول الجوار عقب الانتهاء من ربط الشبكات

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قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة ستبدأ تصدير الكهرباء لدول الجوار عقب الانتهاء من ربط الشبكات.
وأوضح وزير الطاقة، وفقاً لموقع “أرقام”، أن المملكة لديها مشاريع قائمة لربط الشبكات مع الأردن ومصر والعراق إلى جانب الربط الخليجي.
وأبان أنه تم الإعلان عن 7 مشاريع، وسيتم سنوياً الإعلان عن مشروع، ومعظمها سيكون في مجال الطاقة الشمسية بسبب تميز المملكة بها، فيما ستكون مشاريع الرياح أقل ومحدودة.
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن أمس الأول (الخميس)، افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات جديدة.
Source akhbaar24.argaam
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