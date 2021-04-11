مبتعث سعودي يسطّر قصة نجاح في أمراض العقم والإنجاب بفرنسا (فيديو)

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استطاع مبتعث سعودي يعمل أخصائي أمراض العقم والإنجاب بمستشفى كوشان الجامعي بباريس، أن يسطر قصة نجاح جعلت المستشفيات الفرنسية تسعى لبقائه.

وقال المبتعث عاصم الوهيبي خلال لقائه بقناة “الإخبارية”، إن دراسة الطب بشكل عام ليست سهلة، ولكنها تحتاج إلى كثير من الاجتهاد والانضباط، مبيناً أنه يتنقل بين المستشفيات كل 6 أشهر حسب النظام الفرنسي، وذلك لاكتساب الخبرة.

وأوضح الوهيبي أن مستشفى كوشان يُعد من أهم مراكز معالجة العقم في العالم، كما أنه يعتبر من أهم مراكز الجراحة أيضاً وخاصة جراحة البطانة المهاجرة.

وأشار إلى أن المملكة تشهد تطوراً كبيراً بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، متمنياً عودته إلى أرض الوطن من أجل تطوير المستوى التعليمي والطبي.

Source akhbaar24.argaam

