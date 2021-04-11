وزارة الصحة تعلن عن برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف بالقطاع العام

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تعلن وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في (البرنامج الوطني للأمن الصحي – الدفعة الثالثة) المنتهي بالتوظيف في القطاع العام (المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بمختلف المناطق) للرجال والنساء حملة البكالوريوس في التخصصات التالية وفروعها:

– التربية

– العلوم الاجتماعية

– إدارة الأعمال

– الآداب

– اللغات والترجمة

– السياحة والآثار

– علم الرياضة والنشاط البدني

– إدارة الأعمال التطبيقية

– الإعلام والاتصال

للإطلاع على تفاصيل التخصصات وفروعها: إضغط هنا

شروط القبول في البرنامج:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

– ألا يزيد عمر المتقدم عن (40) سنة.

– ألا يكون المتقدم على رأس العمل أو مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

– إجتياز المقابلة الشخصية.

– إجتياز الفحص الطبي.

– أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم (للرجال) أو 155 سم (للنساء).

ما هو برنامج الأمن الصحي؟

تم تصميم هذا البرنامج الوطني لتدريب مسؤولي الأمن الصحي لما لهم من دور مُهم في رفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية عن طريق تأهيلهم ليكونوا قادرين على ارشاد المراجعين والزوار والرد على استفساراتهم. ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم المهني والعلمي ليصبح مسؤول الأمن الصحي قادراً على توفير بيئة آمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى المعايير.

من هو مسؤول الأمن الصحي؟

هو الشخص المسؤول عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتقليل المخاطر وحماية زوار المنشأة الصحية التي يعمل بها. كما أن له دور كبير وفعال في رفع مستوى الرضى لدى زوار ومراجعي هذه المنشأة الصحية عن طريق ارشادهم وتوجيههم والرد على استفساراتهم.

المستندات المطلوبة للقبول في البرنامج:

– شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

– السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

– إرفاق شهادة اللغة إن وجدت

ملاحظة: يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

آلية فرز طلبات المتقدمين بالترتيب التالي:

1- يتم فرز طلبات المتقدمين بناءاً على استيفاء شروط القبول أعلاه.

2- يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة.

3- تتم المفاضلة للترشيح للمقابلات الشخصية بين الطلبات المطابقة للشروط بحيث تكون أولوية القبول للأقدم تخرجاً ثم تتم المفاضلة بناء على المعدل التراكمي.

4- بعد المقابلات الشخصية، تتم المفاضلة بين المرشحين بناء على تقييم اللجنة في المقابلة الشخصية والمعدل التراكمي.

– للإطلاع على الأسئلة الشائعة: إضغط هنا

– للأطلاع على تفاصيل التخصصات المطلوبة: إضغط هنا

– للإطلاع على الخطة الدراسية للبرنامج: إضغط هنا

– للإطلاع على الوصف الوظيفي لمسؤول الأمن الصحي: إضغط هنا

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الأحد القادم 1442/8/29هـ (الموافق 2021/4/11م)عن طريق الرابط: https://bit.ly/3oQleRz ويستمر حتى السبت 1442/9/12هـ (2021/4/24م).

تفاصيل أكثر:

https://ha.edu.sa/ar/health-care…

Source wadhefa

