«الحج» تحدد آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان

حدّدت وزارة الحج والعمرة، آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان، مؤكّدة أنّ تحديث الحجوزات يتم بشكل أسبوعي، وأن تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» اليوم الأحد، إنفوجرافًا بعنوان (آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان) موضحًا أنّ تحديد الفترات الزمنية المخصصة للعمرة وسيتم تحديث الطاقة الاستيعابية خلال الساعة وفق الحجوزات المتاحة أو الملغاة وفقا لما يلي:

البرنامج الأول: ( 6ص - 9 ص )

البرنامج الثاني: (9ص - 12 م )

البرنامج الثالث: (12 م - 3:30 م )

البرنامج الرابع: ( 3 م - 7 م )

البرنامج الخامس: ( 9 م - 11:59م )

البرنامج السادس: (1 ص - 3 ص )

البرنامج السابع: (3ص: 6 ص)

كما أوضحت الوزارة عبر «الإنفوجراف» ما يلي:

ــ يتم تحديث الحجوزات بشكل أسبوعي

ــ تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح

ــ استعراض التصريح والتحقق منه حصرًا من خلال تطبيق توكلنا

كما نوَّهت الوزارة إلى أنّ «الشراء المسبق لتذاكر التنقل إلكترونيًا من خلال تطبيق اعتمرنا، يحفظ وقتك في مراكز النقل».

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكّدت في وقت سابق إطلاق تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا) بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بحيث يتاح من خلالهما للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق (توكلنا).

ويأتي هذا التكامل التقني بين التطبيقين بهدف التناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له، وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة.

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