

المدينة المنورة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

قدمت عيادات "تطمن " في المدينة المنورة خدماتها لـ 120600 مستفيد منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

وأوضحت صحة المدينة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 10 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، وهي مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

10:44ت م

0030



المدينة المنورة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن " في المدينة المنورة خدماتها لـ 120600 مستفيد منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .وأوضحت صحة المدينة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 10 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، وهي مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //10:44ت م0030

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 120 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.