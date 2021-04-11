السعودية اليوم / أكثر من 300 ألف مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة جازان



جيزان 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

قدّمت أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لصحة جازان خدماتها لعدد 328092 مستفيداً، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م.

وأوضحت "صحة جازان" أن عدد مرضى الحالات المرضية 255589 مريضاً ومريضة، إضافة إلى مرضى الإصابات البالغ عددهم 72503 حالات، تلقوا جميعهم الخدمات الطبية والرعاية الصحية بجميع أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة جازان.

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10:43ت م

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