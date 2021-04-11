السعودية اليوم / تعليم البكيرية ينهي استعداداته لاختبارات نهاية العام الدراسي "عن بُعد"



البكيرية 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية جميع الترتيبات والاستعدادات لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، - عن بعد - عبر

وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أن اختبارات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي للمرحلة "الابتدائية " ستبدأ يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442 هـ الموافق 13/ 4/ 2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 /1442 هـ الموافق 18/ 4/ 2021.

وأفاد الراجح أن الإدارة والمدارس أنهت جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني - عن بعد - خلال عدة اجتماعات ولقاءات مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة مع المدارس، إضافة للاختبارات التجريبية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات - عن بعد - ، وذلك بما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب.

ودعا أولياء الأمور إلى ضرورة تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، سائلًا الله التوفيق والنجاح والتفوق للجميع.

// انتهى //

10:30ت م

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البكيرية 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية جميع الترتيبات والاستعدادات لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، - عن بعد - عبر منصة مدرستي ، وذللك وفقاً لإرشادات وضوابط وزارة التعليم.وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أن اختبارات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي للمرحلة "الابتدائية " ستبدأ يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442 هـ الموافق 13/ 4/ 2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 /1442 هـ الموافق 18/ 4/ 2021.وأفاد الراجح أن الإدارة والمدارس أنهت جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني - عن بعد - خلال عدة اجتماعات ولقاءات مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة مع المدارس، إضافة للاختبارات التجريبية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات - عن بعد - ، وذلك بما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب.ودعا أولياء الأمور إلى ضرورة تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، سائلًا الله التوفيق والنجاح والتفوق للجميع.// انتهى //10:30ت م0025

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