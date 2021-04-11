السعودية اليوم / المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية تكمل إجراءاتها للتحول من مؤسسة أهلية لشركة مساهمة



مكة المكرمة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

أكملت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية إجراءاتها للتحول من مؤسسة أهلية لشركة مساهمة، حيث سيسهم هذا التحول بتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف ماهر صالح جمال أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة مغلقة يأتي لتحقيق رؤية المملكة 2030، القاضية ببذل كل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يحقق برنامج "خدمة ضيوف الرحمن".

وأكد أن المؤسسة بنت خططها على أسس علمية دقيقة في ملف التحول، حتى تقدم نموذج إحترافي في آلية وطريقة التحول، ومن ثم العمل وفق المنهجية الجديدة التي تسعى لتقليل الأخطاء قدر الإمكان وتقديم أفضل الخدمات حتى يؤدي الحاج نسكه بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات التي تقدمها الدولة - أيدها الله -.

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10:23ت م

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