السعودية اليوم / "تجارة نجران" تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود لتأكد من التزامها بالأسعار المحدثة



نجران 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أمس، 200 جولة رقابية استباقية على محطات تعبئة الوقود بالمنطقة ومحافظاتها، للتأكد من التزامها بتقديم خدماتها للمستهلكين، وفقاً لمعايير الجودة والسعر المحدد.

وأوضح فرع وزارة التجارة بالمنطقة أن الجولات تأتي ضمن مهام الفرع ودوره الرقابي، تماشياً مع إعلان تغيير أسعار بيع الوقود المقررة شهرياً، لحماية المستهلك، والتأكد من نظامية الخدمات المقدمة ومدى التزامها بتعليمات وزارة التجارة والجهات المعنية، وضبط المخالفات والتعامل معها وفق القوانين واللوائح المتبعة.

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