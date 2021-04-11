السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على جدة والليث ورابغ



جدة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم - بمشيئة الله -، يفيد بنشاط للرياح السطحية, تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات جدة ، والليث، ورابغ .

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.

// انتهى //

09:28ت م

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