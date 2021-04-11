السعودية اليوم / مقتل 18 عنصرًا من طالبان في عمليات أمنية للجيش الأفغاني



كابول 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 إبريل 2021 م واس

قتل 18 عنصرًا من حركة طالبان، في عمليات أمنية للجيش الأفغاني مدعومًا بالقوات الجوية على مواقع للحركة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم، أن قوات الدفاع والأمن، بدعم من القوات الجوية، استهدفت عناصر طالبان في مناطق أرغنداب وشاه واليكوت وزهري بإقليم قندهار، مشيرة إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل 18 من عناصر طالبان وإصابة 10 آخرين في منطقتي شاه واليكوت وزهري.

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