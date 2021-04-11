السعودية اليوم / بلجيكا تسجّل 4570 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 4570 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 922487 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23428 وفاة.

// انتهى //

09:19ت م

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بروكسل 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 4570 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 38 وفاة.وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 922487 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23428 وفاة.// انتهى //09:19ت م0017

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