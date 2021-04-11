السعودية اليوم / زلزال ارتدادي بقوة 5ر5 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية



جاكارتا 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 إبريل 2021 م واس

ضرب زلزال ارتدادي بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة مالانج بإقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا .

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إندونيسيا "أنتارا" أن الزلزال وقع عند الساعة 0654 بالتوقيت المحلي (1154 مساء يوم السبت بتوقيت جرينتش)، ويأتي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة أمس وتسبب بمصرع 6 أشخاص على الأقل وألحق أضرارًا بعدد من المباني.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية والمناخية في إندونيسيا أنه من غير المحتمل حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

ولم ـرد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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08:39ت م

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