السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 17855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و104 وفيات



برلين 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 إبريل 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 17855 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و998268 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 78353 وفاة .

// انتهى //

08:22ت م

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برلين 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 إبريل 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 17855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و104 وفيات.وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و998268 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 78353 وفاة .// انتهى //08:22ت م0014

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