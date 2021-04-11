السعودية اليوم / الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا



بكين 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 إبريل 2021 م واس

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية عشر إصابات جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات وافدة من الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 90410 ، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4635.

// انتهى //

08:14ت م

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بكين 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 إبريل 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات وافدة من الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 90410 ، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4635.// انتهى //08:14ت م0013

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