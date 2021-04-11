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شكرا لقرائتكم عبدالرحمن بن مساعد في قصيدة مرتقبة عن ولي العهد: أفلا يحق لي امتلاك الزهو والفخر الأتم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عبدالرحمن بن مساعد في قصيدة مرتقبة عن ولي العهد: أفلا يحق لي امتلاك الزهو والفخر الأتم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، عبر حسابه في “تويتر”، أبياتًا من قصيدة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: هذه أبيات من قصيدة جديدة أنشرها كاملة قريبًا إن شاء الله:
يا آخذ المجدِ التليدِ إلى البعيدِ بِطَوْعِهِ
أثْخَنْتَ حسّادًا بجرحٍ لا يطيبُ ولا يُلَمْ
حوّلْتَهم لردودِ فِعلٍ شاخصين عيونَهم
مُتَرَقِّبين مُراقبين : هنا حكى وهناكَ لَمْ
لله دَرُّكَ كم ألوفٍ شُغْلُهُمْ في الأرضِ أن
يترصَّدوا ما قد فعلتَ ويُبدلوا مدحًا بِذَمْ
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