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عبدالرحمن بن مساعد في قصيدة مرتقبة عن ولي العهد: أفلا يحق لي امتلاك الزهو والفخر الأتم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

عبدالرحمن بن مساعد في قصيدة مرتقبة عن ولي العهد: أفلا يحق لي امتلاك الزهو والفخر الأتم

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، عبر حسابه في “تويتر”، أبياتًا من قصيدة عن ولي العهد الأمير .

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: هذه أبيات من قصيدة جديدة أنشرها كاملة قريبًا إن شاء الله:

يا آخذ المجدِ التليدِ إلى البعيدِ بِطَوْعِهِ

أثْخَنْتَ حسّادًا بجرحٍ لا يطيبُ ولا يُلَمْ

حوّلْتَهم لردودِ فِعلٍ شاخصين عيونَهم

مُتَرَقِّبين مُراقبين : هنا حكى وهناكَ لَمْ

لله دَرُّكَ كم ألوفٍ شُغْلُهُمْ في الأرضِ أن

يترصَّدوا ما قد فعلتَ ويُبدلوا مدحًا بِذَمْ

عبدالرحمن بن مساعد في قصيدة مرتقبة عن ولي العهد: أفلا يحق لي امتلاك الزهو والفخر الأتم - متابعات الخليج 365
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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