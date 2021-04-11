شكرا لقرائتكم تعرف على آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11 تعرف على آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت وزارة الحج والعمرة، إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أوضحت من خلاله آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان. وتشمل تلك الآليات ما يلي: تحديد الفترات الزمنية المخصصة للعمرة، وسيتم تحديث الطاقة الاستيعابية خلال الساعة وفق الحجوزات المتاحة أو الملغاة.

يتم تحديث الحجوزات بشكل أسبوعي.

تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح.

استعراض التصريح والتحقق منه حصرا من خلال تطبيق توكلنا.

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