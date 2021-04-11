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شكرا لقرائتكم تعرف على آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11
تعرف على آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الحج والعمرة، إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أوضحت من خلاله آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان.
وتشمل تلك الآليات ما يلي:
- تحديد الفترات الزمنية المخصصة للعمرة، وسيتم تحديث الطاقة الاستيعابية خلال الساعة وفق الحجوزات المتاحة أو الملغاة.
- يتم تحديث الحجوزات بشكل أسبوعي.
- تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح.
- استعراض التصريح والتحقق منه حصرا من خلال تطبيق توكلنا.
- الشراء المسبق لتذاكر النقل إلكترونيًا من خلال تطبيق اعتمرنا، يحفظ وقتك في مراكز النقل.
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