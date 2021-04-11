اخبار السعوديه

الحج والعمرة تنشر ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم الحج والعمرة تنشر ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

الحج والعمرة تنشر ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الحج والعمرة ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل تلك الضوابط ما يلي:

– إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

– يشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح:

  • محصن
  • محصن جرعة أولى
  • أو محصن متعافٍ

– عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية.

– عدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد.

– منع اصطحاب الأطفال.

 

الحج والعمرة تنشر ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا