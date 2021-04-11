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شكرا لقرائتكم الحج والعمرة تنشر ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11
الحج والعمرة تنشر ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الحج والعمرة ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.
وتشمل تلك الضوابط ما يلي:
– إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.
– يشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح:
- محصن
- محصن جرعة أولى
- أو محصن متعافٍ
– عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية.
– عدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد.
– منع اصطحاب الأطفال.
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