محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

زادت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 11 أبريل/نيسان 2021، رغم تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 210.49 ريال (56.21 دولار)، مقابل 210.15 ريال (56.04 دولار)أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 184.18 ريال (49.10 دولار)، مقابل 183.88 ريال (49.03 دولار) السبت.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 157.87 ريال (42.09 دولار)، مقابل، 157.61 ريال (42.03 دولار) أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 122.97 ريال (32.73 دولار)، مقابل 122.59 ريال (32.69 دولار)، أمس.

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية نحو 6546 ريالا (1745 دولارا)

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) مسجلا 1473.02 ريال (392.82 دولار).

عالميا، نزل الذهب الجمعة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1748.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أول مارس/آذار عند 1758.45 دولار للأوقية الخميس. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1748.70 دولار للأوقية