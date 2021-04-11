شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11
وندد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمحاولات الميليشيا العدائية الممنهجة والمتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
إجراءات لحماية المدنيين
وشدد التحالف على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.
الحوثي يستهدف المدنيين
وندد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمحاولات الميليشيا العدائية الممنهجة والمتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
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