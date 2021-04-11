نصائح للأسر للتعامل مع الطلاب خلال الاختبارات في رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت الاستشارية الأسرية الدكتورة الهنوف الحقيل، عدة نصائح لأولياء الأمور حول كيفية التعامل مع الطلاب خلال فترة الاختبارات “عن بُعد” مع دخول شهر رمضان المبارك.

الهدوء داخل المنزل

وقالت الدكتورة الحقيل، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يجب في البداية الابتعاد عن العصبية وخلق حالة من الهدوء داخل المنزل خلال فترة الاختبارات، حتى لا يُحدث ذلك توترًا لدى الطالب أو الطالبة.

وأضافت أنه يجب توجيه النصائح للطلاب بطريقة إيجابية وليست سلبية والابتعاد تمامًا عن التخويف، واستمرار تكرار ثلاث كلمات على الطلاب خلال تلك الفترة وهي “أنت ذكي.. أنت قادر.. أنت ستنجح”.

الدعم الإيجابي للأبناء

وتابعت أنه يتطلب على أولياء الأمور إعطاء أبنائهم زمام الأمور من خلال تقديم الدعم الإيجابي، مع خلق إحساس لديهم بالمسؤولية دون تخويفهم من الاختبارات.

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