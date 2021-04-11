الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11

عبدالرحمن بن مساعد يحذر من حساب ينتحل صفة الأميرة عادلة بنت عبدالله

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الأمير عبدالرحمن بن مساعد من حساب ينتحل صفة الأميرة علياء بنت عبدالله بن عبدالعزيز.

ونشر الأمير عبدالرحمن عبر حسابه بـ”تويتر”، صورة لهذا الحساب، وقال: إن الأميرة علياء ليس لها علاقة به.

ودعا الأمير عبدالرحمن بن مساعد إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحسابات.



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