- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عبدالرحمن بن مساعد يحذر من حساب ينتحل صفة الأميرة عادلة بنت عبدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-11
عبدالرحمن بن مساعد يحذر من حساب ينتحل صفة الأميرة عادلة بنت عبدالله
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الأمير عبدالرحمن بن مساعد من حساب ينتحل صفة الأميرة علياء بنت عبدالله بن عبدالعزيز.
ونشر الأمير عبدالرحمن عبر حسابه بـ”تويتر”، صورة لهذا الحساب، وقال: إن الأميرة علياء ليس لها علاقة به.
ودعا الأمير عبدالرحمن بن مساعد إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحسابات.
شارك الخبر
شارك الخبر