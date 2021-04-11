شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «مسلسل» الرعب والان مع التفاصيل
• الولايات المتحدة: توشك على بلوغ 32 مليون مصاب؛ إذ سجلت حتى أمس 31.80 مليون إصابة.
• فرنسا: أضحت الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات. وتجاوز عتبة الـ100 ألف وفاة؛ إذ بلغ العدد التراكمي لمصابيها أمس 4.98 مليون نسمة. وبلغ عدد وفياتها حتى السبت 98.395 وفاة.
• ألمانيا: تحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد الإصابات، إذ بلغ عدد إصاباتها حتى السبت 2.97 مليون. ولهذا بدأت حكومتها تتحدث عن «إغلاقات محلية».
• إيران: مستغلّة الأضواء التي سلطت على محادثاتها مع الأوروبيين بشأن الاتفاق على برنامجها النووي؛ لم تعلن جمهورية الملالي أمس، أنها عبرت بهدوء لتنضم الى نادي الدول الموبوءة بأكثر من مليوني إصابة بوباء كوفيد-19. كما ارتفع عدد وفيات إيران بالوباء أمس إلى 64.039 وفاة، وهو الأعلى في المنطقة.
• 24 و25 و26 هي المراتب التي تحتلها على التوالي رومانيا، وبلجيكا، والعراق؛ لجهة عدد الإصابات على مستوى العالم. وما يجمع بينها بهذه التراتبية أن ثلاثتها مرشحة خلال أيام للانضمام إلى نادي الدول التي رزئت بأكثر من مليون إصابة. ويبلغ عدد الإصابات في رومانيا 998.555، وفي بلجيكا 917.917، وفي العراق 911.376 إصابة. لذلك كله سارعت المسؤولة الفنية عن منظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا فان كير، لتقول الليل قبل الماضي: إن الوباء العالمي يسلك المسار الخاطئ، بعدما ظل يحدث مزيداً من الإصابات والوفيات منذ ستة أسابيع متتالية. وزادت: اللقاحات لن تضع حداً للوباء العالمي. وعزز ما ذهبت إليه المدير العام للمنظمة الدكتور تادروس غبريسيوس حين كتب تغريدة جاء فيها: سنواصل مناشدة جميع الناس ضرورة التزام الحذر. إن اللقاحات تعطينا ضوءاً في نهاية النفق. لكننا لم نصل بعد إلى هناك. اللقاحات ليست سوى إحدى الأدوات العديدة التي لدينا لمنع الإصابات، وإنقاذ الأرواح. النهج السليم يجب أن يكون شاملاً.