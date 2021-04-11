شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الفوزان" يحذر من صيام يوم الشك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى حكم صيام يوم الشك .

وأكد الشيخ صالح الفوزان في فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أن صيام يوم الشك "الثلاثين من شعبان " حرام فإذا لم يُرى الهلال فإنه لا يجوز صيام يوم الثلاثين على أنه من رمضان .

وأضاف الشيخ صالح الفوزان أن الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أن من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم "صلى الله عليه وسلم " .