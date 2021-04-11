شكرا لمتابعة خبر عن "العسكر" يوضح حكم الصلاة بأجزاء من الآيات لمن لا يحفظون القرآن (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أجاب الشيخ عبدالرحمن بن علي العسكر، على استفسار شخص لا يحفظ سورا كاملة، حول ما إذا كانت تجوز صلاته بآيات متفرقة من القرآن أو بأجزاء من الآيات.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن علي العسكر، خلال برنامج " يستفتونك "، أن الواجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة فقط، فلا تصح الصلاة بدونها.

وأضاف: " قراءة سورة مع الفاتحة سُنة وليس واجب "، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ".

وتابع: " متى ما كان الشخص يحفظ آية كاملة وقرأها فصلاته صحيحة، ولا يشترط معرفته هذه الآية في أي سورة، لكن جزء من الآية لا يجوز ".