شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من "الصحة" بشأن موعد تغير الحالة إلى محصن في "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت وزارة الصحة على استفسار بشأن موعد تغيير الحالة في تطبيقي "توكلنا" و"صحتي" إلى محصن بعد تلقي اللقاح.

وأوضحت أن جرعات اللقاح تظهر في تطبيق "صحتي" مباشرة، وذلك بعد تسجيلها من قِبل مركز اللقاح في نظام التحصينات التابع لوزارة الصحة.

وفيما يخص تطبيق "توكلنا"، أوضحت أن الحالة الصحية تصبح "محصن بالجرعة الأولى" بعد مرور 14 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، بينما تصبح الحالة الصحية "محصن" خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.