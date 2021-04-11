شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..عمالة وافدة تجمع دقيق منتهي الصلاحية من صندوق قمامة بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وثق مواطن في الدمام، لحظة قيام عمالة وافدة بجمع دقيق منتهي الصلاحية من أحد صناديق القمامة، ووضعه في صندوق شاحنة كانت معهم.

وظهر في الفيديو تواجد عاملين من جنسية آسيوية داخل صندوق القمامة وتعبئة صندوق الشاحنة بـ”الدقيق” منتهي الصلاحية، حيث أن البعض منه “عجين”.

وقال موثق الفيديو إنه عندما سأل العاملين عن سبب جمع الدقيق منتهي الصلاحية، أجاب أحدهم بقوله: “هذا باقي كويس.. نعمل به رقاق سمبوسة”.