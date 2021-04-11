شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. باحث يكشف: هؤلاء المرضى يتوجب عليهم زيارة الطبيب قبل رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الباحث في المجال الصحي الأستاذ سلطان المطيري، إنه مع اقتراب شهر رمضان القادم تعتبر التعامل مع استخدام الأدوية من قبل المرضى هي أحد القضايا التي تواجههم".

وأضاف سلطان المطيري خلال حواره مع قناة الإخبارية:" لابد من استشارة الطبيب المعالج في معرفة استخدام الأدوية في رمضان والذي بدوره يمنع التسمم".

وتابع:"هناك بعض المرضى الذين يجب عليهم زيارة الطبيب وهم المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والصرع والقلب والذين يستخدمون المضادات الحيوية يجب عليهم زيارة الطبيب".