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شاهد: استشاري يطمئن أولياء الأمور عقب قرار عودة الدراسة في المدارس

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

طمأن الدكتور عوض العمري، استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية، أولياء الأمور عقب قرار عودة الدراسة في المدارس.

 

وقال عوض العمري خلال حواره في برنامج في أسبوع:"قرار رائع وإيجابي  لسببين الأول فالأطفال الأقل عرضة لفيروس فنسبة الإصابات بينهم 10%".

وأضاف:"فاعلية لقاح فايزر 100% للأعمار من 12إلى 15"، موضحا:" الشريحة الأهم د هم المعلمين المعلمات، وسيتم تطعيمهم قبل العام الدراسي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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