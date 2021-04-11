شكرا لمتابعة خبر عن شاهد: استشاري يطمئن أولياء الأمور عقب قرار عودة الدراسة في المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

طمأن الدكتور عوض العمري، استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية، أولياء الأمور عقب قرار عودة الدراسة في المدارس.

وقال عوض العمري خلال حواره في برنامج في أسبوع:"قرار رائع وإيجابي لسببين الأول فالأطفال الأقل عرضة لفيروس كورونا فنسبة الإصابات بينهم 10%".

وأضاف:"فاعلية لقاح فايزر 100% للأعمار من 12إلى 15"، موضحا:" الشريحة الأهم د هم المعلمين المعلمات، وسيتم تطعيمهم قبل العام الدراسي".