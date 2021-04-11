شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تغلق 81 من المحال التجارية في سوق الصواريخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة جدة، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، من إغلاق81 من المحال التجارية في سوق الصواريخ جنوب المحافظة.

وجاء ذلك بعد زيارة 151 موقعًا وإغلاق 81 محلًا تجاريًا وإشعار 47 موقعًا مخالفًا، وذلك نتيجة المخالفات المرصودة على مرتادي السوق والبائعين بعدم التقيد باشتراطات السلامة الصحية.

وأتلفت الفرق الميدانية 320 طنًا من الملابس المستعملة، حيث تواصل الفرق الميدانيةالحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة.

وكان مقطع فيديو قد أظهر تجمع العديد من الأشخاص في سوق الصواريخ جنوب جدة للتجارة، غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.