أمانة عسير تضبط 14 ألف كجم من الأغذية الفاسدة في مستودع

ضبطت الفرق الرقابية المسائية لأمانة منطقة عسير مستودعًا للمواد الغذائية خالف الاشتراطات الصحية، وصادرت أكثر من ١٤ ألف كجم من الأغذية الفاسدة، وتم إغلاق المستودع واستكمال بقية الإجراءات الأخرى.

من جانبه وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتكثيف الجولات الرقابية خلال هذه الفترة تزامنًا مع قرب دخول شهر رمضان مع متابعة كل التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتجات والحرص على تطبيق كل الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية وآمنة.

شدد على أنه لا تهاون مع المخالفين حفاظًا على صحة الجميع والتأكد من تقديم غذاء آمن وصحي.