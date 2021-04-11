السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 81,376 إصابة مؤكدة و 904 حالات وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت 81,376 إصابة مؤكدة و 904 حالات وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 30,897,028، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 558,028.

// انتهى //

05:06ت م

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واشنطن 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت 81,376 إصابة مؤكدة و 904 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 30,897,028، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 558,028.// انتهى //05:06ت م0009

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