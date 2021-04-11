السعودية اليوم / مصر تسجل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر أمس السبت 801 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفايروس 209677 من ضمنهم 159054 حالة تم شفاؤها، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12405.

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02:24ت م

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القاهرة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسسجلت مصر أمس السبت 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و43 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفايروس 209677 من ضمنهم 159054 حالة تم شفاؤها، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12405.// انتهى //02:24ت م0007

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