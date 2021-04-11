«أياتا» يجدد الاعتماد الدولي للأكاديمية السعودية للطيران المدني

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» اعتماد الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، بوصفه مركزًا معتمدًا للتدريب الدولي «ATC».

وأكدت الأكاديمية أن هذا الإنجاز يمثل ثقل المملكة في مجال الطيران المدني، ويعكس امتدادًا للاعترافات الدولية التي تحصدها الأكاديمية وتتويجًا للعمل الاحترافي الذي تقوم به وبمخرجاتها في مجال التدريب.

وأشارت الأكاديمية السعودية للطيران المدني إلى أن اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» للأكاديمية كمركز تدريب معتمد سيمكّنها من تنظيم الدورات الدولية، وسيسهم في حصول متدربي الأكاديمية على شهادات معتمدة دوليًا فضلًا عن اعتماد مدربي الأكاديمية لدى «أياتا».

وأوضحت الأكاديمية أن فوزها قبل أسابيع قليلة بمقعد مجلس التدريب العالمي التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني «ICAO» وتجديد اعتمادها الآن من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» كمركز تدريب معتمد دوليًا يؤكدان أن المكانة التي وصلت إليها تحققت -بتوفيق الله- من خلال السياسات التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني.

وبيّنت الأكاديمية السعودية للطيران المدني أنها ماضية نحو مواصلة التوسع في تحالفاتها وشراكاتها.