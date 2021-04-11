شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف "دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف إن هناك محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا وتعد جرائم حرب.

وأكد اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، كما أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.