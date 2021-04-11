محمد الفلاح - غارات لطيران التحالف استهدفت آليات وتعزيزات للحوثيين في حجة

الأحد 11 أبريل 2021

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، آليات وتعزيزات للحوثيين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع الجيش الوطني في مديريتي عبس ومستبأ بمحافظة حجة شمال اليمن.



وأكد مصدر عسكري ميداني، أن طيران التحالف نفذ 3 غارات جوية، استهدفت دبابة وعربة عسكرية تحمل سلاحا مضادا للطائرات، ومقرا عسكريا للحوثيين.

وكان الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين، استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة، بعد محاولة الحوثيين استعادة ما خسرته من مواقع، التي حررها الجيش الوطني في حجة، مطلع الشهر الماضي.