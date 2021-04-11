شكرا لقرائتكم خبر عن سلال رمضانية من المملكة لليمن وموريتانيا وألبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهلال الأحمر الموريتاني، أول أمس، في مقاطعة الرياض بنواكشوط الجنوبية مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية موريتانيا لعام 1442هـ. حضر حفل التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا هزاع المطيري، وعمدة بلدية الرياض عبدالله ولد إدريس، ووالي نواكشوط الجنوبية والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية. ويستهدف المشروع الأسر الأكثر احتياجا في ولايات نواكشوط الثلاث، ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 3090 أسرة.

كما دشن المركز، مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية لعدد 31 محافظة في ألبانيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف، ورئيس المشيخة الإسلامية الألباني الشيخ بويار سباهيو، وفريق المركز. ويتضمن المشروع توزيع 6332 سلة غذائية يستفيد منها 31675 فردا من الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، بتكلفة إجمالية قدرها 500000 دولار أمريكي. وأبدى بويار سباهيو شكره وامتنانه على ما تقدمه المملكة من مشاريع إغاثية وإنسانية للمحتاجين في بلاده، التي تعكس العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين. ودشن المركز في محافظة مأرب مشروع توزيع 9880 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 9880 أسرة محتاجة ونازحة في ست محافظات يمنية. وثمن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى هذه المساعدات الإنسانية من الأشقاء في المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرا إلى أن هذا الدعم للأسر النازحة التي هجرتها الميليشيا الحوثية من مساكنها من شأنه التخفيف من معاناتها في شهر رمضان المبارك، مشيدا بجهود المركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف.