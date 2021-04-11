شكرا لقرائتكم خبر عن 27 يوما تدريبيا في جودة التقويم والاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز جودة التقويم والاختبارات التابع لوكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، «معرض المشاريع النهائية لبرنامج شهادة تقييم الطلاب»، وتضمن تقديم 72 جلسة تدريبية في 27 يوما تدريبيا، شملت 135 ساعة تدريبية علاوة على 15 ساعة للمشروع و30 ساعة تعلم و6 ساعات اختبار.

وأكد رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش خلال كلمة في المعرض على أهمية التقويم وإعداد كوادر مؤهلة في الاختبارات لرفع جودة التعلم، مشيدا بالمشاركة الواسعة في عملية التدريب من مختلف الكليات، مبينا أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على ارتفاع مستوى الجودة في التعلم.

وأشارت المشرف العام على المركز د. تغريد المقيطيب إلى أن البرنامج يستهدف تأهيل مدراء وحدات جودة التقويم والاختبارات بالكليات ورؤساء لجان جودة التقويم والاختبارات بالبرامج الأكاديمية من خلال إكساب المتدربين المهارات والمعارف والاتجاهات اللازمة لتصميم وتنفيذ وتحليل ومتابعة عمليات تقويم الطلاب والتأكد من صدقها وقدرتها على قياس مخرجات عملية التعلم، بالإضافة إلى تأهيلهم ليكونوا قادرين على نقل خبراتهم والاستفادة منها في تحسين الأداء وتطوير العملية التعليمية.