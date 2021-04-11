شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة دعم البرامج الأكاديمية لمنظومة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش رئيس جامعة الملك فيصل د. محمد العوهلي، مع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة د. أسامة فقيها، ومسؤولي المراكز الوطنية للبيئة، مسارات التعاون المشترك بما يحقق طموحات وتطلعات الوطن وقيادته الرشيدة -أيدها الله-، والمساهمة في تحقيق النهضة التنموية والبيئية الوطنية.

وشهد الوفد، خلال زيارته الجامعة، عروضا عن الهوية المؤسسية للجامعة وحصاد منجزاتها خلال عام، وممكنات البحث العلمي في مجالات البيئة، والدور المرتقب لقطاع الابتكار وتنمية الأعمال في دعم منظومة البيئة، إضافة إلى عرض عن دور كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات في دعم المنظومة البيئية ودور الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار، وعرض عن دعم كلية الحقوق لمنظومة البيئة والفرص البحثية والبرامج الأكاديمية.

واطّلع أعضاء الوفد على مجسم يضم المنجزات العمرانية في المدينة الجامعية، إضافة إلى جولة للوفد بالمعرض الدائم لمركز التميز البحثي في النخيل والتمور، وكذلك جولة موسعة على محطة التدريب والأبحاث، والاطلاع على عدد من المنجزات البحثية الاقتصادية، والمشروعات الزراعية والبيئية النوعية.