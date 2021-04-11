شكرا لقرائتكم خبر عن «الأيزو» لـ «التعليم المستمر» بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مركز التعليم المستمر بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على شهادة الأيزو المواصفة العالمية 9001: 2015، في تطبيق نظام إدارة الجودة للإجراءات والعمليات.

وذكر عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات د. عبدالكريم الهويش، أن المركز يعد أحد أقوى مراكز التدريب والتعليم المستمر على مستوى المملكة والمنطقة الشرقية لدوره الرائد في إعداد وتقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية في أكثر من 15 مجالا تدريبيا فضلا عن تقديمه لمجموعة متخصصة من الدبلومات التطبيقية ذات الطابع المهني، إضافة إلى شراكاته الفعالة مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وأضافت مديرة مركز التعليم المستمر د. نورة العمري إن الهدف من الشهادة هو تطبيق نظام إدارة الجودة لعمليات وإجراءات مركز التعليم المستمر على المواصفة العالمية الأيزو 9001، 2015 لتصبح تلك الممارسات سلوكا عمليا ونهجا متبعا.