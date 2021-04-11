شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش مفاجئ على مرفأ القطيف يضبط 3 لنشات مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملة المفاجئة، التي نفذها مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، على وسائط الصيد بمرفأ القطيف، عن تفتيش أكثر من 36 لنشًا، وضبط 3 من اللنشات بها شباك مخالفة، كانت مخبأة في غرف المخزن، وكذلك براميل مصنوعة من النايلون، ومجموعها 197 قطعة شبك بلغت أطوالها 17730 مترًا.

من ناحيته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، إن فريقا من المختصين بالتفتيش والرقابة البحرية بمركز أبحاث الثروة السمكية بالمحافظة وبالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالقطيف نفذوا عمليات تفتيش مفاجئة على وسائط الصيد بمرفأ القطيف؛ لضبط المخالفين.

وأشاد م. المطيري بالدور، الذي تؤديه إدارة الثروة السمكية بالمنطقة ومركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف في المحافظة على الثروات الطبيعية ومقدراتها ولضمان استدامتها للأجيال القادمة، داعيا الجميع من صيادين وغيرهم إلى التعاون من أجل تحقيق ذلك الهدف.

وأكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد خالد الشويرد ضرورة تقيد الصيادين بتشريعات وزارة البيئة والمياه والزراعة الخاصة بالصيد في الساحل السعودي من الخليج العربي، وأنه سيطبق نظام الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين.