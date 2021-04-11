شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إغلاقات و12 مخالفة بمجمع تجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة مكونة من صحة المنطقة الشرقية والأمانة والشرطة، وفرع وزارة التجارة، جولة تفتيشية مفاجئة على أحد المجمعات التجارية بمحافظة الظهران مساء أمس الأول، أسفرت عن تحرير 12 إشعار مخالفة و5 إغلاقات منها محلات تجارية وألعاب أطفال وكافيهات.

وذكر مساعد نائب مدير الشؤون الصحية بالصحة العامة لصحة الشرقية د. نواف العتيبي، أن الجولة تعد إحدى جولات الرصد التابعة للصحة العامة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية برصد الإجراءات الاحترازية، وهي: الأمانة ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، وتستهدف الاطلاع على الأماكن التي تواجه ازدحاما، لافتا إلى رصد عدد من المخالفات تمثلت في وجود أعداد أكبر من الطاقة الاستيعابية داخل المحلات، وضعف التقيد بتطبيق «توكلنا» للحد من التجمعات، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تفرض الغرامات المقررة، مبينا أن 50% من المخالفات تم رصدها في المطاعم والكافيهات.

وأكد أن وزارة الصحة دورها توعوي وتثقيفي ورصد ملاحظات أماكن الازدحامات وإطلاع الجهات المعنية عليها للحد من تفشي فيروس كورونا، مبينا أن الهدف المأمول هو استشعار المسؤولية من الأشخاص، وأصحاب المحلات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والحرص على تطبيق توكلنا الذي يضعف التشديد عليه من قبل أصحاب المحلات التجارية، حيث ينظرون للتطبيق عن بعد دون أخذ باركود التجمع للحد من ازدياد الأعداد داخل المحلات أكثر من الطاقة الاستيعابية، مشيرا إلى أن المسؤولية تعود للمجمع التجاري.

وشدد على ضرورة تطبيق توكلنا الذي يساهم في منع التجمعات، لأنه يعد من أهم الإجراءات لتقليل حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأشار إلى أن هناك التزاما عاليا بلبس الكمامات. وأضاف أن التركيز في الجولات لا يقتصر على المجمعات التجارية ويمتد لكافة المنشآت التجارية وأسواق النفع العام، مؤكدا على استمرار هذه الجولات خلال شهر رمضان وخاصة في الفترة المسائية حيث تكثر فيها الازدحامات، وحث الجميع على قضاء احتياجاتهم في الأوقات التي لا توجد بها ازدحامات.