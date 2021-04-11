شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 جولة رقابية لمتابعة «الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 1268 جولة رقابية، و11 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 49 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها تلقت، أمس الأول، عبر مركز «940» 80 بلاغا، للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. وأكدت أن جولاتها الرقابية المكثفة مستمرة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ودَعت الأمانة إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال مركز 940.