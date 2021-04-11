شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ركنا توعويا بـ«صحتك غير بشهر الخير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت حملة التوعية المجتمعية «صحتك غير بشهر الخير»، التي أقيمت بحديقة السلام في مدينة الجبيل فعاليتها أمس الأول، والتي نظمتها شبكة الجبيل الصحية لتوعية المجتمع، بحضور محافظ الجبيل عبدالله العسكر.

وأوضح محافظ الجبيل أن الحملة ركزت على الكثير من الجوانب المهمة لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الحفاظ على صحتهم في مناحٍ كثيرة مثل أمراض السرطان والسكر، وأهمية الكشف المبكر عن بعض الأمراض، وكيفية التعامل مع الصيام خلال شهر رمضان في ظل أن بعض المرضى يحتاجون لرعاية خاصة.

ولفت إلى ارتفاع مستوى الخدمات الصحية بالمملكة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالإنسان أولا، لافتا إلى أن أكبر دليل على ذلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما جعل المملكة في مصاف دول العالم بهذا الشأن. مشيرا إلى إلى أن وزير الصحة أكد ضرورة نقل الرعاية الصحية من المستشفيات إلى كل مكان في المنزل والحديقة والمدرسة، وهي جهود غير مسبوقة، ستساهم في تلافي الكثير من المشاكل الصحية.

وبيّنت قائد نموذج الرعاية الصحية في شبكة الجبيل الصحية د. عهود الغامدي، أن الفعالية استهدفت كل أفراد المجتمع بمختلف الأعمار، وتضمنت 11 ركناً توعوياً، شملت ركن لقاح «كوفيد 19»، والسكري والصيام، ورتب أدويتك، والمدرب الصحي، وركن أكلنا غير بشهر الخير، وابتسامتك بشهر الخير، ويدا بيد نحو صحة ولياقة، وسلامتك تهمنا، كذلك ركن صحة الأم والطفل، وأشعة الماموجرام لسلامتك، وصحتك والأمراض المعدية، إضافة إلى مسرح تفاعلي للطفل لتقديم برامج ثقافية صحية، وذلك بهدف توعية المجتمع بالممارسات الصحية السليمة خلال شهر رمضان المبارك.