شكرا لقرائتكم خبر عن 878 حالة «كوفيد 19».. والحرجة ترتفع إلى 914 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا ، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا» حفاظا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 878 حالة مؤكدة، وتعافي 578 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8113 حالة منها 914 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 397636 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 382776 حالة. وأشارت إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6747 حالة «يرحمهم الله جميعا».

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا». ​مشيرة إلى أن أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاح «كوفيد 19» تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.